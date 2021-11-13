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Названы сроки запуска производства антиковидного "Арепливира" в инъекциях

Ранее препарат был доступен только в виде таблеток, выпуск которых с сентября увеличили до миллиона.

13 ноября, 09:50
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Воронин Денис</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Воронин Денис

Компания "Промомед", которая разработала первый в стране препарат от ковида в форме инъекций "Арепливир", намерена уже к концу года начать производство ампул. Лекарство зарегистрировали 12 ноября и допустили в гражданский оборот на пять лет.

"Производство начнётся уже в декабре этого года", — сказал РИА "Новости" представитель производителя.

Зарегистрирован первый российский инъекционный препарат для лечения ковида "Арепливир"

Зарегистрирован первый российский инъекционный препарат для лечения ковида "Арепливир"

Напомним, до этого "Арепливир" (по международному непатентованному наименованию "Фавипиравир") был доступен в форме таблеток. Их разработали ещё в 2020 году и производят на заводе "Биохимик" в Саранске. По данным Минпромторга, с сентября объёмы производства нарастили в десять раз — до миллиона упаковок в месяц, а в будущем планируют удвоить.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о разработке в стране лекарства от ковида. При этом самым универсальным и лучшим способом защиты от ковида президент всё же назвал вакцинацию.

Путин наградил главу компании-производителя антиковидного "Арепливира"

Путин наградил главу компании-производителя антиковидного "Арепливира"

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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