Названы сроки запуска производства антиковидного "Арепливира" в инъекциях

Компания "Промомед", которая разработала первый в стране препарат от ковида в форме инъекций "Арепливир", намерена уже к концу года начать производство ампул. Лекарство зарегистрировали 12 ноября и допустили в гражданский оборот на пять лет.

"Производство начнётся уже в декабре этого года", — сказал РИА "Новости" представитель производителя.

Напомним, до этого "Арепливир" (по международному непатентованному наименованию "Фавипиравир") был доступен в форме таблеток. Их разработали ещё в 2020 году и производят на заводе "Биохимик" в Саранске. По данным Минпромторга, с сентября объёмы производства нарастили в десять раз — до миллиона упаковок в месяц, а в будущем планируют удвоить.