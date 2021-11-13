В России зафиксирован новый антирекорд по суточному числу смертности от ковида
Прошлый максимум был выявлен 10 ноября, тогда от коронавируса за 24 часа умерло 1239 пациентов.
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В России за прошедшие сутки от коронавируса скончался 1241 заражённый, что является максимумом за всю пандемию. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба по борьбе с заболеванием.
Таким образом, с начала пандемии число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло до 254 167.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о том, что более 90% избыточной смертности в России приходится на ковид. Она заметила, что причиной таких высоких показателей является несоблюдение гражданами ограничительных мер и отказ от вакцинации.
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