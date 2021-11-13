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В России зафиксирован новый антирекорд по суточному числу смертности от ковида

Прошлый максимум был выявлен 10 ноября, тогда от коронавируса за 24 часа умерло 1239 пациентов.

13 ноября, 08:53
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России за прошедшие сутки от коронавируса скончался 1241 заражённый, что является максимумом за всю пандемию. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба по борьбе с заболеванием.

Таким образом, с начала пандемии число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло до 254 167.

Уровень коллективного иммунитета к ковиду в России достиг 49%

Уровень коллективного иммунитета к ковиду в России достиг 49%

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о том, что более 90% избыточной смертности в России приходится на ковид. Она заметила, что причиной таких высоких показателей является несоблюдение гражданами ограничительных мер и отказ от вакцинации.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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