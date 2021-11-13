В России зафиксирован новый антирекорд по суточному числу смертности от ковида

В России за прошедшие сутки от коронавируса скончался 1241 заражённый, что является максимумом за всю пандемию. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба по борьбе с заболеванием.

Таким образом, с начала пандемии число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло до 254 167.