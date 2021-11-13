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"Если некогда готовить": Диетолог объяснил, как правильно завтракать

Неверно подобранный утренний рацион в итоге негативно сказывается на обменных процессах организма.

13 ноября, 05:02

Фото © Pixabay

Крупы, яйца и кисломолочные продукты являются главными составляющими правильного завтрака. Об этом заявил директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

"Если вообще некогда готовить, то самый простой способ — это взять кисломолочный напиток и туда поместить три-четыре столовые ложки мюсли. Размешал и ешь. Если завтрак правильный, то ты в течение дня не страдаешь от голода, не переедаешь, сохраняешь хорошее настроение и работоспособность", объяснил Михаил Гинзбург в беседе с Ura.ru.

Диетолог также раскритиковал современные завтраки, которые либо слишком жирные, либо слишком сладкие, либо соединяют оба этих качества. Гинзбург пояснил, что в этом случае вместо энергии, которая нам нужна, чтобы работать, мы получаем нагрузку жиром.

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А ранее Лайф рассказывал, что диетолог предложил "идеальный завтрак" для желающих похудеть. По мнению этого специалиста, овсянка не лучший вариант утренней трапезы для тех, кто пытается избавиться от лишних килограммов.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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