"Если некогда готовить": Диетолог объяснил, как правильно завтракать
Неверно подобранный утренний рацион в итоге негативно сказывается на обменных процессах организма.
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Крупы, яйца и кисломолочные продукты являются главными составляющими правильного завтрака. Об этом заявил директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.
"Если вообще некогда готовить, то самый простой способ — это взять кисломолочный напиток и туда поместить три-четыре столовые ложки мюсли. Размешал и ешь. Если завтрак правильный, то ты в течение дня не страдаешь от голода, не переедаешь, сохраняешь хорошее настроение и работоспособность", — объяснил Михаил Гинзбург в беседе с Ura.ru.
Диетолог также раскритиковал современные завтраки, которые либо слишком жирные, либо слишком сладкие, либо соединяют оба этих качества. Гинзбург пояснил, что в этом случае вместо энергии, которая нам нужна, чтобы работать, мы получаем нагрузку жиром.
А ранее Лайф рассказывал, что диетолог предложил "идеальный завтрак" для желающих похудеть. По мнению этого специалиста, овсянка не лучший вариант утренней трапезы для тех, кто пытается избавиться от лишних килограммов.
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