Крупы, яйца и кисломолочные продукты являются главными составляющими правильного завтрака. Об этом заявил директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

"Если вообще некогда готовить, то самый простой способ — это взять кисломолочный напиток и туда поместить три-четыре столовые ложки мюсли. Размешал и ешь. Если завтрак правильный, то ты в течение дня не страдаешь от голода, не переедаешь, сохраняешь хорошее настроение и работоспособность", — объяснил Михаил Гинзбург в беседе с Ura.ru.

Диетолог также раскритиковал современные завтраки, которые либо слишком жирные, либо слишком сладкие, либо соединяют оба этих качества. Гинзбург пояснил, что в этом случае вместо энергии, которая нам нужна, чтобы работать, мы получаем нагрузку жиром.