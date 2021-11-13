В Кузбассе отложили на два месяца введение QR-кодов в гостиницах

Власти Кемеровской области решили отложить до 20 января введение антикоронавирусных ограничений для гостиниц. Речь о необходимости предъявлять QR-коды и ПЦР-тесты для заселения. Эту меру планировалось ввести с понедельника, 15 ноября, но в итоге было принято решение поддержать туристическую отрасль.

"Мы сегодня принимаем решение отложить введение QR-кодов и ПЦР-тестов для объектов коллективных средств размещения — это гостиницы и весь комплекс услуг на их базе — до 20 января 2022 года", — сказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв на церемонии запуска нового горнолыжного сезона в посёлке Шерегеш.