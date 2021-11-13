В Кузбассе отложили на два месяца введение QR-кодов в гостиницах
Так решили поддержать туристическую отрасль. Хотя для одной категории гостей ограничение всё же будет.
Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов
Власти Кемеровской области решили отложить до 20 января введение антикоронавирусных ограничений для гостиниц. Речь о необходимости предъявлять QR-коды и ПЦР-тесты для заселения. Эту меру планировалось ввести с понедельника, 15 ноября, но в итоге было принято решение поддержать туристическую отрасль.
"Мы сегодня принимаем решение отложить введение QR-кодов и ПЦР-тестов для объектов коллективных средств размещения — это гостиницы и весь комплекс услуг на их базе — до 20 января 2022 года", — сказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв на церемонии запуска нового горнолыжного сезона в посёлке Шерегеш.
Глава региона уточнил, что не освобождена от этих новых условий только одна категория клиентов — люди старше 60 лет, которые находятся в группе риска.
Лайф напоминает, что правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Такая мера не будет распространена на посещение аптек, продуктовых магазинов и точек, реализующих товары первой необходимости. Также в кабмине рассказали, что определят дату, до которой на транспорт можно попасть с ПЦР-тестом вместо QR-кода. По словам Голиковой, эта система будет действовать до июня 2022 года.
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