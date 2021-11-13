Гинцбург назвал условие победы над пандемией при помощи обязательных QR-кодов
Учёный отмечает, что есть риск превращения этих мер в профанацию при недостаточной сознательности граждан.
Фото © Pixabay
Введение обязательных QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах будет работать только при условии, что эта мера будет полноценно выполняться, а сертификаты не будут поддельными. Такое мнение высказал директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
"Этой меры достаточно для борьбы с пандемией, единственное, чтобы эта мера выполнялась, а не была профанацией, когда коды начинают покупать. Очень положительно отношусь", — сказал Гинцбург в беседе с ТАСС.
Лайф напоминает, что правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Такая мера не будет распространена на посещение аптек, продуктовых магазинов и точек, реализующих товары первой необходимости. Также в кабмине рассказали, что определят дату, до которой на транспорт можно попасть с ПЦР-тестом вместо QR-кода. По словам Голиковой, эта система будет действовать до июня 2022 года.
Комментариев: 0