В Петербурге пообещали "не отлавливать" пенсионеров для вакцинации

Власти Санкт-Петербурга не станут "отлавливать" пенсионеров для вакцинации от ковида. Их будут пытаться уговорить сделать прививку добровольно. Об этом заявил председатель городского Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"Не будет никто отлавливать. С ними попытаются созвониться либо участковые врачи, либо медицинские сёстры и пригласить на вакцинацию. Если человек будет готов прийти, ему будет предложена сразу возможность вакцинации", — рассказал Лисовец в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Он добавил, что если пенсионер даст согласие на вакцинацию, то во время формирования иммунитета после прививки ему будут доступны все привычные активности.