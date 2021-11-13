В Петербурге пообещали "не отлавливать" пенсионеров для вакцинации
Вместо принуждения медики будут использовать убеждение. Пожилых будут приглашать на прививку.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Мобильный репортёр
Власти Санкт-Петербурга не станут "отлавливать" пенсионеров для вакцинации от ковида. Их будут пытаться уговорить сделать прививку добровольно. Об этом заявил председатель городского Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
"Не будет никто отлавливать. С ними попытаются созвониться либо участковые врачи, либо медицинские сёстры и пригласить на вакцинацию. Если человек будет готов прийти, ему будет предложена сразу возможность вакцинации", — рассказал Лисовец в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
Он добавил, что если пенсионер даст согласие на вакцинацию, то во время формирования иммунитета после прививки ему будут доступны все привычные активности.
Ранее Лайф рассказывал, что в Санкт-Петербурге непривитым пенсионерам ограничат доступ к бытовым услугам и общепиту. Ещё их отстранят от работы. Также установлены конкретные сроки, в которые необходимо вакцинировать от CoViD-19 пожилых. Так, до 15 декабря 2021 года надо поставить первую дозу вакцины, а до 15 января 2022 года — вторую.
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