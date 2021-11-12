Врач назвал странными слова Юрия Лозы о "разбегающейся" вакцине от ковида

Врач-эксперт Тимур Пестерев прокомментировал в беседе с телеканалом "360" слова Юрия Лозы о "разбегающейся" по организму вакцине от ковида. Как заявлял музыкант ранее, препарат начинает гулять по крови и "оказывается в тех местах, где ему совсем не место", а также сгущает кровь.

"Я не сказал бы, что Юрий Лоза — авторитет в медицине. От человека, который не изучал ни иммунологию, ни физиологию, странно слышать такие вещи", — подчеркнул Пестерев.

Медик отметил, что цель вакцины состоит в том, чтобы тренировать иммунную систему. При этом эксперт подчеркнул, что она находится у нас не в руке, а её клетки есть во всём организме. Поэтому странновато говорить о том, что вакцина может куда-то сбежать, добавил Пестерев.

Врач считает, что бороться с такими домыслами можно с помощью информационной гигиены. Для этого необходимо прислушиваться только к компетентным людям, а также самим анализировать полученную информацию. Кроме того, Пестерев опроверг слова Юрия Лозы о том, что из-за вакцины сгущается кровь, и назвал их бредятиной.

"Если у человека вдруг поднимается температура в ответ, то у него формируется иммунитет, это может теоретически привести к тому, что у него происходит испарение пота и потеря жидкости, немного уменьшится объём циркулирующей крови, немного станет кровь гуще, но не более того", — заключил эксперт.