Психолог дал советы, которые помогут убедить пожилых сделать прививку от ковида

Ситуация с коронавирусом в России остаётся напряжённой, в особой группе риска находятся пожилые люди, которым необходимо вакцинироваться, чтобы обезопасить себя от тяжёлых последствий болезни. Однако не все граждане из этой категории хотят делать прививку. Психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров в беседе с телеканалом "360" дал советы, как убедить пожилых родственников привиться.

Он подчеркнул, что у каждого человека есть своё мнение, и у пенсионеров, как правило, есть причины, по которым они делают или не делают прививку от ковида. При этом если ребёнок начинает убеждать родителя вакцинироваться, а тот упирается, то разгорается спор, который не приводит ни к какому результату.

"Смысл в том, что эти причины не работают друг для друга. Когда пожилому человеку рассказывают про причины, по которым надо привиться, для него это не причины. Для него это будет просто как пустой звук. Он будет отвергать их и так далее", — сказал Жавнеров.

Так, по словам психолога, лучше узнать все доводы пенсионера против прививки, но при этом не говорить, что он должен её сделать. Когда человек выйдет на контакт и скажет об отрицательном отношении к вакцинации, нужно поинтересоваться, почему он так настроен. При этом в спокойном тоне нужно приводить контраргументы, но не доводить до конфронтации. Эксперт подчеркнул, что следует "внести свои причины в восприятие" пожилого родственника. И со временем он задумается о том, чтобы вакцинироваться, но прийти к этому решению должен сам.

Однако бывают ситуации, когда люди не обладают достаточным количеством знаний, аргументации или эмоционального спокойствия, чтобы обсуждать эту тему с пожилым человеком. В таком случае можно создать готовые условия, чтобы пенсионер привился. Например, убедить, что он будет в максимальной безопасности после того, как поставит вакцину, предложить его забрать к себе или переехать на время к нему домой. Также можно договориться на некий обмен: если родитель привьётся, то ребёнок сделает что-то, что тот попросит.

"Нужно найти те условия, при которых человек сделает то, что вы хотите. Сам он искать их не будет, ему это невыгодно. Если вы хотите, чтобы он привился, то вы должны сами найти условия, подходящие для пожилого родителя, при которых он согласится привиться. Всегда есть такие условия", — заключил психолог.