В Минздраве уточнили сроки активации сертификата при ревакцинации "Спутником лайт"

В случае ревакцинации препаратом "Спутник лайт" сертификат активируется в день прививки. Об этом журналисту сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Если говорить про повторную вакцинацию или вакцинацию ранее переболевших "Спутником лайт", то в этих случаях сертификат о вакцинации начинает действовать в день прививки", — сказал помощник главы Минздрава РФ.

При этом Кузнецов отметил, что сертификат о первичной вакцинации "Спутником лайт" начинает действовать через 21 день после прививки, как и в случае с двухкомпонентными вакцинами. Он подчеркнул, что через три недели после введения препарата формируется необходимая иммунная защита.