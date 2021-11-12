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В Минздраве уточнили сроки активации сертификата при ревакцинации "Спутником лайт"

При этом, если препарат используется для первой инъекции, документ начинает действовать через 21 день после прививки, как и в случае с двухкомпонентными вакцинами.

12 ноября, 15:07

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

В случае ревакцинации препаратом "Спутник лайт" сертификат активируется в день прививки. Об этом журналисту сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Если говорить про повторную вакцинацию или вакцинацию ранее переболевших "Спутником лайт", то в этих случаях сертификат о вакцинации начинает действовать в день прививки", — сказал помощник главы Минздрава РФ.

В Минцифры рассказали, как быстро формируются сертификаты о вакцинации "Спутником лайт"

В Минцифры рассказали, как быстро формируются сертификаты о вакцинации "Спутником лайт"

При этом Кузнецов отметил, что сертификат о первичной вакцинации "Спутником лайт" начинает действовать через 21 день после прививки, как и в случае с двухкомпонентными вакцинами. Он подчеркнул, что через три недели после введения препарата формируется необходимая иммунная защита.

Ранее Лайф рассказывал, что уровень коллективного иммунитета к ковиду в России достиг 49%. Полный цикл вакцинации в стране уже проведён почти 58 миллионов раз, уточнили в оперштабе.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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