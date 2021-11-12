Врачи объяснили, как осанка влияет на здоровье человека

В результате долгой работы за компьютером голова неестественно тянется вперёд и становится слишком тяжёлой, появляется сутулость и формируется холка у основания шеи. Такое состояние называется "компьютерная шея" и приводит к боли и отёкам в этой области. Об этом врач-косметолог Елена Романенко рассказала в беседе с "Москвой 24".

"По мере того как вы наклоняете голову, нагрузка на шейный отдел позвоночника возрастает в несколько раз. Особенно страдают верхний отдел шеи и седьмой шейный позвонок", — уточняет специалист.

При длительной работе за компьютером или наклоне к экрану телефона из-за слабых мышц верхней части спины тяжело постоянно поддерживать правильное положение позвоночника. Также Елена добавила: чем лучше осанка, тем меньше проблем с овалом лица, двойным подбородком и мимическими морщинами. Подобные проблемы характерны и для тех, кто, ссутулившись, читает книги, рисует или вышивает крестиком, считает она.

В будущем это может привести к компрессии позвонков и нервных окончаний, а также к спазму сосудов и лимфоузлов, добавил врач. Возможно появление головных болей и общей усталости, снижение внимания. Ко всему прочему, в этих условиях тело принимает удобное ему положение и приобретает форму "банана".

Врач-терапевт Алексей Жито рассказывает, что смотреть телевизор лёжа вредно из-за перераспределения нагрузки. Во время просмотра человек максимально наклоняет голову к экрану, при этом мышцы тела полностью расслаблены, ведь нет необходимости поддерживать вертикальное положение. Особенно опасно, считает врач, такое положение для людей, страдающих мигренью, нарушением мозгового кровообращения, повышенным артериальным давлением.

"Если телезритель делает так постоянно, то возможно формирование спазмов. В дальнейшем они приведут к некоторым изменениям позвоночника и болевому синдрому — в народе это называется "что-то зажать", — объясняет специалист.

Просмотр телевизора лёжа вреден и для глаз. Если поддерживать голову руками, то расстояние до устройства переодически меняется, из-за этого глаза устают.

Вредно совмещать просмотр ТВ и с приёмами пищи. Человек, концентрируясь на телевизоре, плохо пережёвывает еду и не обращает внимания на то, сколько ест. Алексей Жито считает, что вредно смотреть фильмы перед сном, потому что кино влияет на эмоциональное состояние человека.

"При этом нарушается синтез мелатонина — гормона, который способствует правильному засыпанию", — добавил терапевт.

Также врачи рассказали о проблемах, возникающих при уходе работников на удалёнку. В новых условиях в рабочее пространство превращаются диван или кровать.

"На кровати невозможно устроиться так, чтобы это было удобно организму — таких положений нет. В крайнем случае если вы работаете в "диванном офисе", то делать это лучше сидя, чем лёжа", — объясняет Елена Романенко.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, нужно грамотно организовать удобное рабочее пространство. Идеальный вариант высоты стула — когда колени находятся на высоте бёдер или немного ниже, чтобы не возникало напряжения мышц. Монитор нужно расположить так, чтобы верхний его край был на уровне глаз или немного ниже. Оптимальное расстояние до экрана компьютера или ноутбука — 50–70 сантиметров, а до планшета или телефона — не менее 30–45 сантиметров от глаз.