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Сертификат о вакцинации и паспорт нужно признать равнозначными, заявила Голикова

Вместе с тем вице-премьер РФ напомнила, что в первую очередь необходимо достичь коллективного иммунитета, чтобы не затягивать развитие пандемии в нашей стране.

12 ноября, 14:16

Фото © Pexels

Прививочный сертификат о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции должен стать в России таким же важным документом, как и паспорт гражданина. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Сертификат прививки от CoViD-19 должен стать таким же важным документом в жизни наших граждан, как и паспорт. И очень радуют новости из регионов о рекордах по суточной вакцинации", — сказала Голикова журналистам.

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Вместе с тем вице-премьер РФ напомнила, что в первую очередь необходимо достичь коллективного иммунитета, чтобы не затягивать развитие пандемии в нашей стране.

Ранее Голикова сообщила, что коечный фонд для пациентов с ковидом в России занят на 82,8%. При этом сразу в 41 регионе занятость мест выше среднероссийского показателя, заметила вице-премьер.


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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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