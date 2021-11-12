Сертификат о вакцинации и паспорт нужно признать равнозначными, заявила Голикова

Прививочный сертификат о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции должен стать в России таким же важным документом, как и паспорт гражданина. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Сертификат прививки от CoViD-19 должен стать таким же важным документом в жизни наших граждан, как и паспорт. И очень радуют новости из регионов о рекордах по суточной вакцинации", — сказала Голикова журналистам.