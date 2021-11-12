Путин призвал к взаимному признанию вакцин в мире в ближайшее время
Российский лидер отметил, чем быстрее это будет сделано, тем легче будет восстановить глобальную деловую, туристическую и другие виды активности.
Президент России Владимир Путин во время выступления на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в режиме видеоконференции призвал к скорейшему взаимному признанию вакцин и национальных сертификатов о вакцинации в мире.
"Уверен, чем быстрее это будет сделано, тем легче будет возобновить в полной мере глобальную деловую, туристическую и иную активность", — сказал российский лидер.
Он также напомнил, что уже выступал с инициативой в кратчайшие сроки проработать вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации на саммите G20.
Ранее агентство Reuters сообщило, что экспертиза российской вакцины от коронавируса "Спутник V" может начаться в ЕС в первом квартале 2022 года. Также в ближайшее время может состояться одобрение "Спутника V" Всемирной организацией здравоохранения. ВОЗ уже подтвердила, что рассмотрение заявки входит в финальную стадию.
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