Путин призвал к взаимному признанию вакцин в мире в ближайшее время

Российский лидер отметил, чем быстрее это будет сделано, тем легче будет восстановить глобальную деловую, туристическую и другие виды активности.

Президент России Владимир Путин во время выступления на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в режиме видеоконференции призвал к скорейшему взаимному признанию вакцин и национальных сертификатов о вакцинации в мире.

"Уверен, чем быстрее это будет сделано, тем легче будет возобновить в полной мере глобальную деловую, туристическую и иную активность", — сказал российский лидер.