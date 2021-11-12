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Путин не исключил появления более опасных штаммов ковида

Российский лидер, выступая перед коллегами по АТЭС, подчеркнул, что коронавирус ещё далеко не побеждён.

12 ноября, 13:51

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что вполне возможно появление новых, ещё более опасных штаммов коронавируса. Такое мнение он высказал, выступая на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в режиме видеоконференции.

"Коронавирус ещё далеко не побеждён. Не исключено появление новых и даже более опасных штаммов этой инфекции", — сказал российский лидер.

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Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн предположил, когда эпидемия ковида закончится в России. Учёный признался, что настроен оптимистически и считает, что она не навсегда с нами, хоть вспышки и будут периодически появляться.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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