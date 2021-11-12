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Регион
Опубликовано 12 ноября 2021, 16:51

Путин не исключил появления более опасных штаммов ковида

Российский лидер, выступая перед коллегами по АТЭС, подчеркнул, что коронавирус ещё далеко не побеждён.

Президент России Владимир Путин заявил, что вполне возможно появление новых, ещё более опасных штаммов коронавируса. Такое мнение он высказал, выступая на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в режиме видеоконференции.

"Коронавирус ещё далеко не побеждён. Не исключено появление новых и даже более опасных штаммов этой инфекции", — сказал российский лидер.

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Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн предположил, когда эпидемия ковида закончится в России. Учёный признался, что настроен оптимистически и считает, что она не навсегда с нами, хоть вспышки и будут периодически появляться.

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Фото © Kremlin.ru

Александр Юнашев
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