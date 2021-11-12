Путин не исключил появления более опасных штаммов ковида

Президент России Владимир Путин заявил, что вполне возможно появление новых, ещё более опасных штаммов коронавируса. Такое мнение он высказал, выступая на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в режиме видеоконференции.

"Коронавирус ещё далеко не побеждён. Не исключено появление новых и даже более опасных штаммов этой инфекции", — сказал российский лидер.