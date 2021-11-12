Россия будет и дальше помогать другим странам вакцинами от ковида, заверил Путин

Россия будет и дальше помогать странам поставками вакцин от коронавируса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в режиме видеоконференции.

"Наша страна продолжит оказывать содействие всем нуждающимся странам поставками вакцин, медикаментов, оборудования, тест-систем, средств индивидуальной защиты", — сказал Путин.