Россия будет и дальше помогать другим странам вакцинами от ковида, заверил Путин

Российский лидер отметил, что РФ также продолжит поставлять нуждающимся государствам медикаменты, тест-системы и другие средства.

Россия будет и дальше помогать странам поставками вакцин от коронавируса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в режиме видеоконференции.

"Наша страна продолжит оказывать содействие всем нуждающимся странам поставками вакцин, медикаментов, оборудования, тест-систем, средств индивидуальной защиты", — сказал Путин.