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Регион
Опубликовано 12 ноября 2021, 17:12

Россия будет и дальше помогать другим странам вакцинами от ковида, заверил Путин

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Российский лидер отметил, что РФ также продолжит поставлять нуждающимся государствам медикаменты, тест-системы и другие средства.

Россия будет и дальше помогать странам поставками вакцин от коронавируса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в режиме видеоконференции.

"Наша страна продолжит оказывать содействие всем нуждающимся странам поставками вакцин, медикаментов, оборудования, тест-систем, средств индивидуальной защиты", — сказал Путин.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Гватемалу поставили 700 тысяч доз вакцины от коронавируса "Спутник V". Всего к 21 октября текущего года карибская страна получила 2,5 миллиона доз первого компонента препарата и 860 тысяч доз второго.

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Александр Юнашев
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