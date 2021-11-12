Голикова назвала регионы РФ, где за неделю ухудшилась ситуация с ковидом
На тепловой карте федерального оперштаба эти субъекты перешли из оранжевой в красную зону, заметила вице-премьер.
Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV
В нескольких российских регионах ситуация с коронавирусом за последнюю неделю ухудшилась. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, перечислив Амурскую, Иркутскую, Новосибирскую, Рязанскую и Томскую области.
"На тепловой карте портала стопкоронавирус.рф они перешли из оранжевой в красную зону", — заметила Голикова.
При этом на карте федерального оперативного штаба указано, что улучшение ситуации произошло в Калмыкии и Туве, их цвет на тепловой карте сменился с красного на оранжевый.
Ранее президент России Владимир Путин не исключил появления более опасных штаммов ковида. Российский лидер, выступая перед коллегами по АТЭС, подчеркнул, что коронавирус ещё далеко не побеждён.
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