Голикова назвала регионы РФ, где за неделю ухудшилась ситуация с ковидом

В нескольких российских регионах ситуация с коронавирусом за последнюю неделю ухудшилась. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, перечислив Амурскую, Иркутскую, Новосибирскую, Рязанскую и Томскую области.

"На тепловой карте портала стопкоронавирус.рф они перешли из оранжевой в красную зону", — заметила Голикова.

При этом на карте федерального оперативного штаба указано, что улучшение ситуации произошло в Калмыкии и Туве, их цвет на тепловой карте сменился с красного на оранжевый.