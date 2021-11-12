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Голикова назвала регионы РФ, где за неделю ухудшилась ситуация с ковидом

На тепловой карте федерального оперштаба эти субъекты перешли из оранжевой в красную зону, заметила вице-премьер.

12 ноября, 14:19
<p>Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV</p>

Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

В нескольких российских регионах ситуация с коронавирусом за последнюю неделю ухудшилась. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, перечислив Амурскую, Иркутскую, Новосибирскую, Рязанскую и Томскую области.

"На тепловой карте портала стопкоронавирус.рф они перешли из оранжевой в красную зону", — заметила Голикова.

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При этом на карте федерального оперативного штаба указано, что улучшение ситуации произошло в Калмыкии и Туве, их цвет на тепловой карте сменился с красного на оранжевый.

Ранее президент России Владимир Путин не исключил появления более опасных штаммов ковида. Российский лидер, выступая перед коллегами по АТЭС, подчеркнул, что коронавирус ещё далеко не побеждён.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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