Медведев призвал к тщательному расследованию преступлений в местах лишения свободы

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в посте в "Фейсбуке" о необходимости тщательного расследования всех преступлений в местах лишения свободы в нашей стране.

"Необходимо провести тщательное расследование всех преступлений, совершаемых в уголовно-исправительной системе, разработать действенные механизмы предотвращения таких преступлений", — написал Медведев.

Он также подчеркнул, что обеспечение неотвратимости наказания, а также гуманизация существующей системы исполнения наказаний должны способствовать сокращению числа осуждённых в исправительных учреждениях, снижению рецидивов преступности, а также созданию действенных механизмов защиты граждан РФ от противоправных действий.