Медведев призвал к тщательному расследованию преступлений в местах лишения свободы
Он также рассказал, к чему приведут обеспечение неотвратимости наказания и гуманизация существующей системы исполнения наказаний.
Фото © Facebook / Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в посте в "Фейсбуке" о необходимости тщательного расследования всех преступлений в местах лишения свободы в нашей стране.
"Необходимо провести тщательное расследование всех преступлений, совершаемых в уголовно-исправительной системе, разработать действенные механизмы предотвращения таких преступлений", — написал Медведев.
Он также подчеркнул, что обеспечение неотвратимости наказания, а также гуманизация существующей системы исполнения наказаний должны способствовать сокращению числа осуждённых в исправительных учреждениях, снижению рецидивов преступности, а также созданию действенных механизмов защиты граждан РФ от противоправных действий.
Ранее стало известно, что россиянам разрешат записываться на свидания в тюрьмах через "Госуслуги". Такую систему, вероятно, создадут в 2023 году, поскольку финансирование проекта определили только недавно.
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