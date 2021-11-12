Фильм российского предпринимателя Евгения Пригожина "16-й" с 11 ноября можно увидеть во всех онлайн-кинотеатрах. Продюсер, режиссёр и сценарист Сергей Надеин уже успел оценить новинку. В интервью РИА ФАН он отметил, что кинолента снята с юмором.

"Когда в фильме серьёзные моменты обсуждаются с юмором, это помогает снимать "замыленность" и напряжённость в обществе", — отметил сценарист.

Добавим, что всероссийская премьера состоялась ещё 8 ноября. Лента за несколько дней набрала множество восторженных отзывов, некоторые кинокритики окрестили её новым явлением в русском кинематографе.

Сюжет фильма повествует о выборах президента США в 2016 году. В центре комедии — команда из 16 энтузиастов, которые поставили на уши весь американский Интернет, изменив исход голосования.