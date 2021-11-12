"С юмором": Сценарист Надеин поделился мнением о фильме Пригожина "16-й"
Ирония хорошо помогает снимать "замыленность" и напряжённость в обществе в кинолентах про политику, отметил эксперт.
Скриншот трейлера © VK / "16-й"
Фильм российского предпринимателя Евгения Пригожина "16-й" с 11 ноября можно увидеть во всех онлайн-кинотеатрах. Продюсер, режиссёр и сценарист Сергей Надеин уже успел оценить новинку. В интервью РИА ФАН он отметил, что кинолента снята с юмором.
"Когда в фильме серьёзные моменты обсуждаются с юмором, это помогает снимать "замыленность" и напряжённость в обществе", — отметил сценарист.
Добавим, что всероссийская премьера состоялась ещё 8 ноября. Лента за несколько дней набрала множество восторженных отзывов, некоторые кинокритики окрестили её новым явлением в русском кинематографе.
Сюжет фильма повествует о выборах президента США в 2016 году. В центре комедии — команда из 16 энтузиастов, которые поставили на уши весь американский Интернет, изменив исход голосования.
А ранее стало известно, что Роскомнадзор рассматривает введение запрета для онлайн-кинотеатров на показ фильмов и сериалов с нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями. К таким отклонениям относятся педофилия, эксгибиционизм, садизм и мазохизм.
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