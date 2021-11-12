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Лайф публикует фото арсенала убийцы имама в дагестанском селе

В ходе конфликта злоумышленник был ликвидирован племянником погибшего.

12 ноября, 14:02
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Мужчина, открывший стрельбу в дагестанском селе Аметеркмахи из-за земельного конфликта, взял с собой целый арсенал. По данным Лайфа, у него были автомат Калашникова, пистолет ТТ и гранаты, которые он повесил на пояс.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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Напомним, в результате происшествия злоумышленник убил имама мечети, а также ранил двух его родственников. Сам стрелок был ликвидирован племянником погибшего.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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