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Регион
Опубликовано 12 ноября 2021, 16:52

РФ выступает против протекционизма в мировой экономике, заявил Путин

Фото © Kremlin.ru

Фото © Kremlin.ru

Российский лидер уточнил, что односторонних политически мотивированных ограничений в целях борьбы за рынки и устранения конкурентов быть не должно.

Россия выступает за отказ от протекционизма в мировой экономике и торговле. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия выступает против протекционизма в мировой экономике и торговле, за отказ от использования односторонних политически мотивированных ограничений в целях борьбы за рынки и устранения конкурентов", — сказал глава государства, выступая по видеосвязи на саммите АТЭС.

Путин в новозеландской накидке принял участие в саммите АТЭС
Путин в новозеландской накидке принял участие в саммите АТЭС

Также в ходе заседания Путин заявил, что рост ВВП России по итогам года составит до 4,7%. Российский лидер отметил, что это не самый высокий прирост среди других стран, но для экономики РФ "вполне хороший показатель".

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Александр Юнашев
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