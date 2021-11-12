РФ выступает против протекционизма в мировой экономике, заявил Путин

Российский лидер уточнил, что односторонних политически мотивированных ограничений в целях борьбы за рынки и устранения конкурентов быть не должно.

Россия выступает за отказ от протекционизма в мировой экономике и торговле. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия выступает против протекционизма в мировой экономике и торговле, за отказ от использования односторонних политически мотивированных ограничений в целях борьбы за рынки и устранения конкурентов", — сказал глава государства, выступая по видеосвязи на саммите АТЭС.