РФ выступает против протекционизма в мировой экономике, заявил Путин
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Российский лидер уточнил, что односторонних политически мотивированных ограничений в целях борьбы за рынки и устранения конкурентов быть не должно.
Россия выступает за отказ от протекционизма в мировой экономике и торговле. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия выступает против протекционизма в мировой экономике и торговле, за отказ от использования односторонних политически мотивированных ограничений в целях борьбы за рынки и устранения конкурентов", — сказал глава государства, выступая по видеосвязи на саммите АТЭС.
Также в ходе заседания Путин заявил, что рост ВВП России по итогам года составит до 4,7%. Российский лидер отметил, что это не самый высокий прирост среди других стран, но для экономики РФ "вполне хороший показатель".