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РФ выступает против протекционизма в мировой экономике, заявил Путин

Российский лидер уточнил, что односторонних политически мотивированных ограничений в целях борьбы за рынки и устранения конкурентов быть не должно.

12 ноября, 13:52
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/67098" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Россия выступает за отказ от протекционизма в мировой экономике и торговле. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия выступает против протекционизма в мировой экономике и торговле, за отказ от использования односторонних политически мотивированных ограничений в целях борьбы за рынки и устранения конкурентов", — сказал глава государства, выступая по видеосвязи на саммите АТЭС.

Путин в новозеландской накидке принял участие в саммите АТЭС

Путин в новозеландской накидке принял участие в саммите АТЭС

Также в ходе заседания Путин заявил, что рост ВВП России по итогам года составит до 4,7%. Российский лидер отметил, что это не самый высокий прирост среди других стран, но для экономики РФ "вполне хороший показатель".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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