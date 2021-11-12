Артём Тарасов объяснил безнаказанностью наезд авто брата Нурмагомедова на полицейского

Боец и блогер Артём Тарасов в беседе с Лайфом прокомментировал инцидент с двоюродным братом Хабиба Нурмагомедова Усманом, авто которого совершило наезд на полицейского в Махачкале. Он назвал поступок спортсмена некой безнаказанностью.

"Я думаю, тут повлияла его молодость и успехи брата. Потому что действительно так и есть — Хабиб всё же выиграл, и если ты выиграл, то ты не просто чемпион. Он для них круче президента. Брат и вся семья имеет большое влияние на Кавказе", — сказал Тарасов.

Блогер назвал поступок некрасивым, а отношение Усмана Нурмагомедова к полицейским и сториз в его аккаунте в "Инстаграме", где он высмеивает ситуацию, максимально некорректными.

"Мне кажется, когда Хабиб это увидел, был сам этому очень не рад. В целом в последнее время братья Нурмагомедовы немножко исполняют: один выкладывает пост, когда избили парня, который защищал девушку, сейчас другой избивает полицейского. Это некая безнаказанность", — подчеркнул боец.

По мнению Тарасова, самым правильным решением сейчас было бы публичное извинение Усмана перед всеми, кому он навредил, — перед братом, перед аудиторией. Собеседник отметил, что в целом спортсмены нормальные и адекватные ребята.

Также действия родственника Хабиба Нурмагомедова и его друга оценил шоумен Стас Барецкий. Он отметил, что был ведущим боёв ММА и знает этих спортсменов.

"Многие из них неадекватные. Они на своей волне и считают, что они короли ринга, а значит короли по жизни. Но это совсем не так. Это эффект победителя. Они считают, что и в жизни тебе должны все кланяться. Но я этих ребят знаю, и они мне всегда казались нормальными, но не отморозками точно", — считает Барецкий.

По его мнению, дело уже получило общественный резонанс и связи особой роли не сыграют. Шоумен назвал самозащитой и "эффектом льва" факт, что Нурмагомедов пытался оправдаться. Он отметил, что нужно было признать ошибку, а не придумывать что-то. Это "эффект мажориков", подчеркнул Барецкий. При этом артист допускает, что и полицейский в чём-то мог себя неправильно повести.