Уровень коллективного иммунитета к ковиду в России достиг 49%
Полный цикл вакцинации в стране уже проведён почти 58 миллионов раз, уточнили в оперштабе.
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 49%. Об этом журналистам сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением CoViD-19.
"По состоянию на 12 ноября вакцинация первым компонентом проведена 63 124 096 раз, вакцинация полного цикла — 57 961 578 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 49%", — сообщили в штабе.
Уточним, что, по данным на 5 ноября, уровень коллективного иммунитета в стране составлял 48%.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что сертификат о вакцинации и паспорт нужно признать равнозначными. Она напомнила, что в первую очередь необходимо достичь коллективного иммунитета, чтобы не затягивать развитие пандемии в нашей стране.
Комментариев: 0