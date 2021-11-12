Уровень коллективного иммунитета к ковиду в России достиг 49%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 49%. Об этом журналистам сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением CoViD-19.

"По состоянию на 12 ноября вакцинация первым компонентом проведена 63 124 096 раз, вакцинация полного цикла — 57 961 578 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 49%", — сообщили в штабе.

Уточним, что, по данным на 5 ноября, уровень коллективного иммунитета в стране составлял 48%.