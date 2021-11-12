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В Минцифры рассказали, как быстро формируются сертификаты о вакцинации "Спутником лайт"

Это однокомпонентная вакцина, а именно первая доза российского антиковидного препарата "Спутник V".

12 ноября, 14:35
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

Сертификаты о прохождении вакцинации антиковидным препаратом "Спутник лайт" формируются на "Госуслугах" спустя 21 день после того, как гражданин сделал прививку. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в телеграм-канале.

"Уточняем, что, согласно официальному письму Минздрава России, сертификаты о первичной вакцинации препаратом "Спутник лайт" формируются на портале "Госуслуги" спустя 21 день после вакцинации", — говорится в релизе.

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Отмечается, что "изменения в дисклеймер в форме услуги "Запись на вакцинацию против CoViD-19" и в карточку услуги" просит внести Минздрав РФ в связи с актуализацией временных методических рекомендаций ("Порядок проведения вакцинации взрослого населения против ковида" и "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции").

Ранее в Минпромторге раскрыли объёмы производства вакцин от ковида в квартал. По словам замглавы ведомства, такого количества хватит для удовлетворения внутренних потребностей и экспортных заявок.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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