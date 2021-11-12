В Минцифры рассказали, как быстро формируются сертификаты о вакцинации "Спутником лайт"

Сертификаты о прохождении вакцинации антиковидным препаратом "Спутник лайт" формируются на "Госуслугах" спустя 21 день после того, как гражданин сделал прививку. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в телеграм-канале.

"Уточняем, что, согласно официальному письму Минздрава России, сертификаты о первичной вакцинации препаратом "Спутник лайт" формируются на портале "Госуслуги" спустя 21 день после вакцинации", — говорится в релизе.

Отмечается, что "изменения в дисклеймер в форме услуги "Запись на вакцинацию против CoViD-19" и в карточку услуги" просит внести Минздрав РФ в связи с актуализацией временных методических рекомендаций ("Порядок проведения вакцинации взрослого населения против ковида" и "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции").