В Минцифры рассказали, как быстро формируются сертификаты о вакцинации "Спутником лайт"
Это однокомпонентная вакцина, а именно первая доза российского антиковидного препарата "Спутник V".
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская
Сертификаты о прохождении вакцинации антиковидным препаратом "Спутник лайт" формируются на "Госуслугах" спустя 21 день после того, как гражданин сделал прививку. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в телеграм-канале.
"Уточняем, что, согласно официальному письму Минздрава России, сертификаты о первичной вакцинации препаратом "Спутник лайт" формируются на портале "Госуслуги" спустя 21 день после вакцинации", — говорится в релизе.
Отмечается, что "изменения в дисклеймер в форме услуги "Запись на вакцинацию против CoViD-19" и в карточку услуги" просит внести Минздрав РФ в связи с актуализацией временных методических рекомендаций ("Порядок проведения вакцинации взрослого населения против ковида" и "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции").
Ранее в Минпромторге раскрыли объёмы производства вакцин от ковида в квартал. По словам замглавы ведомства, такого количества хватит для удовлетворения внутренних потребностей и экспортных заявок.
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