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Московское "Динамо" может заплатить 8 миллионов евро за футболиста сборной Греции

В октябре он забил свой первый гол за национальную команду, поразив ворота Грузии в отборочном матче ЧМ-2022.

12 ноября, 14:33

Фото © Twitter / pelkas

Полузащитник стамбульского "Фенербахче" и сборной Греции Димитриос Пелкас может продолжить карьеру в московском "Динамо". Об этом передаёт CNN Turk.

Сообщается, что у 28-летнего футболиста натянутые отношения с наставником "Фенербахче" Витором Перейрой. При этом "Динамо" готово предложить за трансфер хавбека 8 миллионов евро.

Пелкас выступает за стамбульский клуб с 2020 года. В составе команды он провёл 45 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал восемь результативных передач.

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Контракт игрока с "Фенербахче" рассчитан до 30 июня 2023 года. Его рыночная стоимость оценивается в 7 миллионов евро.

В октябре Пелкас забил свой первый гол за сборную Греции, поразив ворота Грузии в отборочном матче ЧМ-2022. Всего за национальную команду футболист провёл 23 встречи.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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