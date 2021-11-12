Вакцинацию от ковида будут финансировать из федерального бюджета
Соответствующее уточнение будет внесено в статью действующего закона о профилактических прививках.
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Вакцинация от коронавирусной инфекции в России будет финансироваться за счёт средств федерального бюджета. Об этом говорит соответствующий проект поправок в законодательство.
"В случае возникновения и эпидемического распространения новой коронавирусной инфекции финансовое обеспечение проведения профилактических прививок против этой инфекции осуществляется за счёт средств федерального бюджета", — сказано в тексте документа, размещённого в электронной базе данных Госдумы.
Предполагается, что уточнение будет внесено в статью 35 действующего закона, которая гласит о том, что "профилактические прививки проводятся гражданами в соответствии с законодательством РФ для предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний".
Напомним, Правительство России внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Такая мера не будет распространена на посещение аптек, продуктовых магазинов и точек, реализующих товары первой необходимости. Также в кабмине рассказали, что определят дату, до которой на транспорт можно попасть с ПЦР-тестом вместо QR-кода. По словам Голиковой, эта система будет действовать до июня 2022 года.
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