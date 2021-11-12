Вакцинацию от ковида будут финансировать из федерального бюджета

Вакцинация от коронавирусной инфекции в России будет финансироваться за счёт средств федерального бюджета. Об этом говорит соответствующий проект поправок в законодательство.

"В случае возникновения и эпидемического распространения новой коронавирусной инфекции финансовое обеспечение проведения профилактических прививок против этой инфекции осуществляется за счёт средств федерального бюджета", — сказано в тексте документа, размещённого в электронной базе данных Госдумы.