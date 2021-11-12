Голикова призвала не жить по принципу "сосед привьётся, а меня пронесёт"
По словам вице-премьера, наша страна только приблизилась к уровню коллективного иммунитета к ковиду в 50% при необходимом 80%.
Скриншот © LIFE
Голикова призвала не следовать принципу "сосед привьётся, а меня пронесёт". Видео © LIFE
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова вновь призвала всех россиян, у кого нет противопоказаний, пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Это, по её словам, необходимо сделать как можно скорее, чтобы наконец достичь коллективного иммунитета.
"Очень жаль, что кто-то из нас руководствуется принципом, что сосед привьётся, а меня пронесёт, авось за счёт него и будет сформирован тот самый коллективный иммунитет", — подчеркнула вице-премьер.
По словам Голиковой, наша страна только приблизилась к уровню коллективного иммунитета к ковиду в 50% при необходимом 80%.
Ранее стало известно, что уровень коллективного иммунитета к ковиду в России достиг 49%. Полный цикл вакцинации в стране уже проведён почти 58 миллионов раз, уточнили в оперштабе.
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