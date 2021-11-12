Голикова призвала не жить по принципу "сосед привьётся, а меня пронесёт"

Голикова призвала не следовать принципу "сосед привьётся, а меня пронесёт". Видео © LIFE

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова вновь призвала всех россиян, у кого нет противопоказаний, пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Это, по её словам, необходимо сделать как можно скорее, чтобы наконец достичь коллективного иммунитета.

"Очень жаль, что кто-то из нас руководствуется принципом, что сосед привьётся, а меня пронесёт, авось за счёт него и будет сформирован тот самый коллективный иммунитет", — подчеркнула вице-премьер.

По словам Голиковой, наша страна только приблизилась к уровню коллективного иммунитета к ковиду в 50% при необходимом 80%.