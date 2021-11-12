Иностранцам в России потребуется предъявлять ПЦР-тест для посещения общественных мест

Иностранным гражданам по-прежнему будет необходимо предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус для посещения общественных мест и массовых мероприятий на территории нашей страны. Об этом заявила в пятницу на брифинге в Доме правительства вице-премьер Татьяна Голикова, разъясняя нормы внесённого в Госдуму законопроекта о QR- кодах.

"Наш законопроект предполагает регулирование посещения объектов и мероприятий иностранными гражданами. На сегодняшний день в соответствии с законопроектом в отношении них практически ничего не происходит. Как и прежде, иностранные граждане посещают объекты и мероприятия, предъявляя отрицательный ПЦР-тест", — уточнила она.