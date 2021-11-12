Иностранцам в России потребуется предъявлять ПЦР-тест для посещения общественных мест
Для них в случае принятия законопроекта о QR-кодах в общественных местах и на транспорте ничего не поменяется.
Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев
Иностранным гражданам по-прежнему будет необходимо предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус для посещения общественных мест и массовых мероприятий на территории нашей страны. Об этом заявила в пятницу на брифинге в Доме правительства вице-премьер Татьяна Голикова, разъясняя нормы внесённого в Госдуму законопроекта о QR- кодах.
"Наш законопроект предполагает регулирование посещения объектов и мероприятий иностранными гражданами. На сегодняшний день в соответствии с законопроектом в отношении них практически ничего не происходит. Как и прежде, иностранные граждане посещают объекты и мероприятия, предъявляя отрицательный ПЦР-тест", — уточнила она.
О том, что Правительство России внесло в Государственную думу законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте, стало известно в пятницу. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. Эта мера не коснётся аптек, продуктовых магазинов и точек, реализующих товары первой необходимости.
Ранее стало известно, что уровень коллективного иммунитета к ковиду в России достиг 49%. Полный цикл вакцинации в стране уже проведён почти 58 миллионов раз, уточнили в оперштабе.
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