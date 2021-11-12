Минобороны: Десантники выполнили задачи учений в Белоруссии и возвращаются в РФ

Подразделение ВДВ России выполнило задачи на учениях в Белоруссии, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

"Подразделение Воздушно-десантных войск выполнило задачи по практическому десантированию в Белоруссии, где также приняло участие в совместном тактическом учении с подразделениями белорусских вооружённых сил", — рассказали в ведомстве.

Сейчас российские десантники погрузились в самолёты военно-транспортной авиации и вылетели с аэродрома в Гродненской области Белоруссии на родину. К учению было привлечено порядка 250 человек. Для десантирования были задействованы самолёты Ил-76 ВКС России.