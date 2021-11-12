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Минобороны: Десантники выполнили задачи учений в Белоруссии и возвращаются в РФ

Солдаты погрузились в самолёты военно-транспортной авиации и вылетели с аэродрома в Гродненской области.

12 ноября, 16:43

Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Подразделение ВДВ России выполнило задачи на учениях в Белоруссии, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

"Подразделение Воздушно-десантных войск выполнило задачи по практическому десантированию в Белоруссии, где также приняло участие в совместном тактическом учении с подразделениями белорусских вооружённых сил", — рассказали в ведомстве.

Сейчас российские десантники погрузились в самолёты военно-транспортной авиации и вылетели с аэродрома в Гродненской области Белоруссии на родину. К учению было привлечено порядка 250 человек. Для десантирования были задействованы самолёты Ил-76 ВКС России.

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Ранее Лайф рассказал, что полёты Ту-160 над Белоруссией не направлены против третьих стран. Два стратегических бомбардировщика провели патрулирование в сопровождении истребителей Су-30СМ белорусских ВВС.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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