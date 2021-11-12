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Путин поручил проработать внедрение экспериментальных технологий в РФ

Вместе с тем необходимо обеспечить гарантии защиты интеллектуальной собственности, отметил российский лидер.

12 ноября, 16:29

Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать вопросы, касающиеся внедрения экспериментальных технологий в РФ, в частности в сфере интеллектуальной собственности.

"Прошу правительство совместно с профессиональным сообществом отладить <…> юридические аспекты внедрения передовых технических решений в рамках экспериментальных правовых режимов, в том числе обеспечить гарантии защиты интеллектуальной собственности на результаты деятельности алгоритмов искусственного интеллекта", — сказал глава государства на международной конференции по ИИ и анализу данных Artificial Intelligence (AI) Journey 2021.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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