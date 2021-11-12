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В Правительстве РФ рассказали, в каких местах QR-коды не потребуются

Отмечается, что решение об использовании цифровых кодов и о том, где их нужно будет предъявлять, примут региональные власти.

12 ноября, 16:22
<p>Фото © ТАСС / Александр Манзюк</p>

Фото © ТАСС / Александр Манзюк

Правительство России внесло в Государственную думу законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах. При этом они не потребуются при посещении аптек и супермаркетов, сообщает пресс-служба кабмина.

Кремль отслеживает применение QR-кодов в регионах, заявил Песков

Кремль отслеживает применение QR-кодов в регионах, заявил Песков

Согласно законопроекту, мера по введению QR-кодов коснётся не всех общественных мест. Так, их предъявление не потребуется в аптеках, продуктовых магазинах, а также в точках, которые занимаются продажей товаров первой необходимости.

Отмечается, что решение об использовании цифровых кодов и местах, где они потребуются, будут принимать региональные власти.

Ранее Лайф сообщал, что в Чувашии начнут выдавать QR-коды людям с высоким титром антител. Как отметил глава региона, такой штрихкод будет иметь силу только на территории республики. Он не будет отображаться на портале "Госуслуги".

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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