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Регион
Опубликовано 12 ноября 2021, 18:54

Кабмин внёс в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте

Фото © ТАСС / Александр Щербак

Фото © ТАСС / Александр Щербак

Отмечается, что такая мера не будет распространена на посещение аптек, продуктовых магазинов и точек, реализующих товары первой необходимости.

Правительство России внесло в Государственную думу законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Так, первый из них предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, а также точки общественного питания и розничной торговли только при предъявлении QR-кода с данными о вакцинации от ковида, перенесённой болезни или медотводе. При этом до 1 февраля 2022-го каждый сможет предъявить отрицательный ПЦР-тест при отсутствии перечисленных документов, но после этой даты посетить данные места можно будет только с медотводом в случае отсутствия QR.

Эта мера не коснётся аптек, продуктовых магазинов и точек, реализующих товары первой необходимости. Отмечается, что решение об использовании цифровых кодов и места, где их потребуется предъявлять, будут принимать региональные власти.

Кремль отслеживает применение QR-кодов в регионах, заявил Песков
Кремль отслеживает применение QR-кодов в регионах, заявил Песков

Второй законопроект является спутником, уточняет кабмин. Он будет регулировать порядок использования кодов на железнодорожном и авиатранспортре при междугородных и международных перевозках. Дата, когда при отсутствии документов хватит лишь отрицательного ПЦР, будет установлена правительством. Уточняется, что соответствующее исследование понадобится и иностранцам при пользовании транспорта.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал введение QR-кодов безальтернативной практикой в пандемию. Он заметил, что подобная практика применяется во многих странах мира.

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Александр Юнашев
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