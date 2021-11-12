Кабмин внёс в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте

Отмечается, что такая мера не будет распространена на посещение аптек, продуктовых магазинов и точек, реализующих товары первой необходимости.

Правительство России внесло в Государственную думу законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Так, первый из них предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, а также точки общественного питания и розничной торговли только при предъявлении QR-кода с данными о вакцинации от ковида, перенесённой болезни или медотводе. При этом до 1 февраля 2022-го каждый сможет предъявить отрицательный ПЦР-тест при отсутствии перечисленных документов, но после этой даты посетить данные места можно будет только с медотводом в случае отсутствия QR.

Эта мера не коснётся аптек, продуктовых магазинов и точек, реализующих товары первой необходимости. Отмечается, что решение об использовании цифровых кодов и места, где их потребуется предъявлять, будут принимать региональные власти.

Второй законопроект является спутником, уточняет кабмин. Он будет регулировать порядок использования кодов на железнодорожном и авиатранспортре при междугородных и международных перевозках. Дата, когда при отсутствии документов хватит лишь отрицательного ПЦР, будет установлена правительством. Уточняется, что соответствующее исследование понадобится и иностранцам при пользовании транспорта.