Блинкен: США рассчитывают, что РФ и Украина вновь заявят о приверженности Минским соглашениям
Дипломат добавил, что в Белом доме весьма обеспокоены некоторой якобы активностью российских войск на границе с Незалежной.
Энтони Блинкен. Фото © Facebook / U.S. Department of State
В Вашингтоне рассчитывают, что Россия и Украина вновь заявят о приверженности Минским соглашениям, которые дают надежду на урегулирование обстановки в Донбассе. С таким заявлением в ходе пресс-конференции выступил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.
"Мы также надеемся, что стороны подтвердят свою приверженность этому и предпримут необходимые шаги для того, чтобы воплотить это в жизнь", — отметил глава Госдепа.
Он добавил, что в Белом доме весьма обеспокоены некоторой "активностью" российских войск на границе с Незалежной.
А ранее Лайф сообщал, что Блинкен предостерёг Россию от "повторения ошибки 2014 года". По его версии, тогда РФ якобы проникла на территорию Украины, а затем заявила, что её спровоцировали.
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