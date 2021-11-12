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Блинкен: США рассчитывают, что РФ и Украина вновь заявят о приверженности Минским соглашениям

Дипломат добавил, что в Белом доме весьма обеспокоены некоторой якобы активностью российских войск на границе с Незалежной.

12 ноября, 15:45

Энтони Блинкен. Фото © Facebook / U.S. Department of State

В Вашингтоне рассчитывают, что Россия и Украина вновь заявят о приверженности Минским соглашениям, которые дают надежду на урегулирование обстановки в Донбассе. С таким заявлением в ходе пресс-конференции выступил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

"Мы также надеемся, что стороны подтвердят свою приверженность этому и предпримут необходимые шаги для того, чтобы воплотить это в жизнь", — отметил глава Госдепа.

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Он добавил, что в Белом доме весьма обеспокоены некоторой "активностью" российских войск на границе с Незалежной.

А ранее Лайф сообщал, что Блинкен предостерёг Россию от "повторения ошибки 2014 года". По его версии, тогда РФ якобы проникла на территорию Украины, а затем заявила, что её спровоцировали.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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