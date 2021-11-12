Блинкен: США рассчитывают, что РФ и Украина вновь заявят о приверженности Минским соглашениям

В Вашингтоне рассчитывают, что Россия и Украина вновь заявят о приверженности Минским соглашениям, которые дают надежду на урегулирование обстановки в Донбассе. С таким заявлением в ходе пресс-конференции выступил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

"Мы также надеемся, что стороны подтвердят свою приверженность этому и предпримут необходимые шаги для того, чтобы воплотить это в жизнь", — отметил глава Госдепа.

Он добавил, что в Белом доме весьма обеспокоены некоторой "активностью" российских войск на границе с Незалежной.