Юморист Николай Лукинский поделился историей из начала своей карьеры, когда писатель и сатирик Виктор Коклюшкин приметил его. Это произошло во время конкурса "Смех в мешке" в 1992 году, где Лукинский был одним из участников, а Коклюшкин сидел в жюри.

"Когда итоги ещё не были известны, кто стал лауреатом, он подошёл ко мне в кулуарах и сказал: "Лукинский, поздравляю — вы лауреат!", — приводит его слова телеканал "360".

В итоге всё так и произошло. По словам юмориста, Коклюшкин был совершенно замечательным и добрейшим человеком, а также великим писателем и выдающимся сатириком.

"Его произведения все наши лучшие артисты исполняли и исполняют. Это очень большая потеря", — заключил Лукинский.