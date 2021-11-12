"Подошёл и поздравил": Юморист Лукинский вспомнил, как Коклюшкин повлиял на его творческий путь
Он назвал смерть сатирика очень большой потерей и заметил, что произведения Виктора Михайловича исполняли и исполняют все лучшие отечественные артисты.
Фото © ТАСС / Олег Дьяченко
Юморист Николай Лукинский поделился историей из начала своей карьеры, когда писатель и сатирик Виктор Коклюшкин приметил его. Это произошло во время конкурса "Смех в мешке" в 1992 году, где Лукинский был одним из участников, а Коклюшкин сидел в жюри.
"Когда итоги ещё не были известны, кто стал лауреатом, он подошёл ко мне в кулуарах и сказал: "Лукинский, поздравляю — вы лауреат!", — приводит его слова телеканал "360".
В итоге всё так и произошло. По словам юмориста, Коклюшкин был совершенно замечательным и добрейшим человеком, а также великим писателем и выдающимся сатириком.
"Его произведения все наши лучшие артисты исполняли и исполняют. Это очень большая потеря", — заключил Лукинский.
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Напомним, писатель-сатирик Виктор Коклюшкин скончался в возрасте 75 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. О дате прощания с юмористом будет сообщено отдельно.
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