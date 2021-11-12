Участника "лондонского списка" Зотова отправили в колонию на семь лет

В Москве Никулинский районный суд приговорил бывшего гендиректора компании "ТрансФин-М" Дмитрия Зотова, который фигурирует в "лондонском списке" бизнес-омбудсмена Бориса Титова, к семи годам колонии общего режима. Он виновен в особо крупном мошенничестве, сообщил адвокат Зотова Роман Костенко в беседе с РИА "Новости".

"Признать виновным по части 4 статьи 159 УК РФ и назначить наказание в виде семи лет заключения с отбыванием в колонии общего режима. Такое решение 12 ноября в Никулинском районной суде Москвы в отношении Дмитрия Зотова, экс-генерального директора "ТрансФин-М", участника "лондонского списка" Бориса Титова, вынес судья Константин Дубков", — сообщил Костенко.

Отмечается, что защита собирается обжаловать приговор. В ходе процесса она "последовательно доказывала, что вменяемые в качестве преступления Зотову" и его экс-заместителю Елене Сергеевой сделки "были возмездными, прибыльными" для компании. По словам адвоката, они проходили согласно всем корпоративным процедурам, а также под контролем акционеров, поэтому могли бы принести "ТрансФин-М" прибыль.

"Лондонский список" был составлен в феврале 2018 года после встречи Титова с покинувшими Россию бизнесменами, против которых в РФ были возбуждены уголовные дела. Фигуранты выразили намерение вернуться на родину при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде заключения под стражу.