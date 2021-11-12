В РФС заявили, что драка на трибунах во время отборочного матча чемпионата мира 2022 года между сборными России и Кипра связана с претензиями активной части фанатов относительно поведения в секторе. Об этом сообщает "Чемпионат".

Встреча состоялась накануне на "Газпром-арене" в Санкт-Петербурге. Драка произошла в середине первого тайма на трибуне, где располагаются активные фанаты нашей сборной. Сразу же к месту события стянулись многочисленные стюарды, которые попытались разнять потасовку. После этого многие зрители покинули стадион.

Потасовка болельщиков на матче Россия — Кипр. Видео © LIFE

"Причиной конфликта послужила претензия активной части болельщиков к другой относительно поведения в секторе активной поддержки. Сожалеем, что эта ситуация не позволила болельщикам досмотреть игру и увидеть пять отличных голов нашей сборной во втором тайме. Надеемся, что в будущем такие ситуации не повторятся", — сообщили в РФС.