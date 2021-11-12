В Барнауле пациент умер после предложения врача отрубить ему ноги и застрелиться

Жительница Барнаула пожаловалась на врача местной больницы, из-за неудачной шутки которого её отец с многочисленными серьёзными заболеваниями отказался от госпитализации и в скором времени умер. Историей Эмилия поделилась в паблике "ВКонтакте" "Инцидент Барнаул".

По её словам, инцидент произошёл во 2-м отделении хирургии Барнаульской городской больницы № 1. Мужчину туда доставили 5 ноября на скорой помощи в связи с проблемами с желудком, а на третий день у него отказали ноги. 8 ноября во время обхода доктор "предложил отрубить их (ноги. — прим. Лайфа), а самому застрелиться", — написала Эмилия. После этих слов у больного началась паническая атака, и он решил отказаться от госпитализации.

"Он мучился от нестерпимой боли! После два санитара забрали его на каталке и увезли на дуплекс (раньше они этого сделать не могли, видя, что ноги синеют и лопаются на глазах). После дуплекса вкололи укол и, как нам сообщили соседи по палате, привязали его (неходячего). Через час он скончался!!!" — говорится в посте.

Эмилия отметила, что таким образом "шутить" над человеком с больным сердцем недопустимо. Спустя два дня после смерти отца женщина дозвонилась до отделения и выяснила имя этого врача. При этом другой доктор просила прощения за него, мол, "не все люди понимают шутки". К слову, сам "шутник" принёс свои извинения лично.