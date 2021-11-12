Находящемуся в СИЗО Хованскому назначили психиатрическую экспертизу

Блогеру Юрию Хованскому, который уже пять месяцев находится в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма, назначили психиатрическую экспертизу. Об этом Лайфу сообщил его адвокат Александр Передрук.

"Следователем назначена экспертиза психиатрическая на вменяемость, но это инициатива следователя. И здесь это довольно обычная, стандартная экспертиза в рамках уголовного дела", — сказал он.

По словам Передрука, повлиять на ход расследования дела могут только результаты экспертизы, однако пока с ними сторона защиты не ознакомлена.