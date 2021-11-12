Находящемуся в СИЗО Хованскому назначили психиатрическую экспертизу
Адвокат блогера заметил, что повлиять на ход расследования могут только её результаты, однако пока с ними сторона защиты не ознакомлена.
Фото © Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Блогеру Юрию Хованскому, который уже пять месяцев находится в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма, назначили психиатрическую экспертизу. Об этом Лайфу сообщил его адвокат Александр Передрук.
"Следователем назначена экспертиза психиатрическая на вменяемость, но это инициатива следователя. И здесь это довольно обычная, стандартная экспертиза в рамках уголовного дела", — сказал он.
По словам Передрука, повлиять на ход расследования дела могут только результаты экспертизы, однако пока с ними сторона защиты не ознакомлена.
Напомним, Хованского задержали в Санкт-Петербурге вечером 8 июня. Поводом стала песня, исполненная им во время стрим-трансляции. Она посвящена теракту в Театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году и, в частности, содержит призывы убивать "больше русских детей". Было возбуждено уголовное дело. Сам блогер вскоре после задержания в открытом письме извинился за исполнение песни, назвав её отвратительной. Это не помогло. 3 ноября суд продлил арест блогера, оставив его в СИЗО до 8 января 2022 года.
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