Нейролингвист усомнился в достоверности слов актрисы из "Чикатило" о нападении маньяка

Эксперт по нейролингвистике Кирилл Дроздовский, увидев кадры с заявлением актрисы Алины Мещеряковой о нападении маньяка, в беседе с Лайфом выразил сомнения в достоверности слов девушки.

"Если окажется, что госпожа Мещерякова левша, сразу могу сказать, что она немного переигрывает. Судя по ключам глазного доступа (есть такая технология чтения по глазам), её глаза идут сначала влево — это означает визуальную конструкцию (мы что-то придумываем), потом вправо — это воспоминания, потом вверх (она задумалась), сделала паузу и снова глаза влево — это значит, она снова что-то конструирует", — пояснил эксперт.

Дроздовский отметил, что после этого её взгляд снова забегал влево и вниз. Он пояснил, что в таком случае человек задумывается, уходит в себя, а потом, возможно, плачет. Затем взгляд снова уходит влево и вправо. По словам специалиста, можно с одинаковой долей уверенности сказать, что какое-то событие имело место, но о чём-то глобальном говорить не приходится.

"К тому же подобных людей, кто проходит курсы актёрского мастерства, учат демонстрировать набор эмоций, вживаясь в образ и набор эмоций, играть по-настоящему — это по Станиславскому", — подметил специалист.

По его мнению, можно сделать вывод о том, что, вполне возможно, было некое событие, однако произошло ли оно в действительности или в воображении Алины, непонятно.

"Более того, любая женщина, пережившая насилие в отношении себя, вряд ли будет сразу звонить пиарщику и буквально в этот же момент предаст эту ситуацию обширной огласке. Здесь я вижу не что иное, как попытку хайпануть", — заключил Дроздовский.