Рэпер Канье Уэст похвастался сходством с Путиным
По мнению музыканта, он имеет такое же влияние на современную культуру, как президент России на мировую политику.
Фото © Instagram / photosofkanye
Американский рэпер Канье Уэст сравнил себя с Владимиром Путиным. Об этом он заявил в выпуске видеоподкаста Revolt. Музыкант считает, что имеет такое же влияние на современную культуру, какое есть у президента России в мировой политике.
"Я осознал, что я — как Владимир, когда понял, что культура — это нефть. Культура — это энергия. А я король культуры в последние 20 лет и продолжу быть им следующие две тысячи лет", — сказал рэпер.
Ведущие шоу отреагировали на заявление Уэста с иронией. Они несколько раз уточнили, действительно ли он считает себя похожим на российского лидера.
Ранее Лайф рассказывал, что Канье Уэст выставил свой автопарк на аукцион. В продаже появилось шесть автомобилей рэпера, и все они марки Ford.
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