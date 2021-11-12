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Рэпер Канье Уэст похвастался сходством с Путиным

По мнению музыканта, он имеет такое же влияние на современную культуру, как президент России на мировую политику.

12 ноября, 14:56
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CWJYvzCPsBq/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">photosofkanye</a></p>

Фото © Instagram / photosofkanye

Американский рэпер Канье Уэст сравнил себя с Владимиром Путиным. Об этом он заявил в выпуске видеоподкаста Revolt. Музыкант считает, что имеет такое же влияние на современную культуру, какое есть у президента России в мировой политике.

Рэпер Канье Уэст официально сменил имя и фамилию на две буквы

Рэпер Канье Уэст официально сменил имя и фамилию на две буквы

"Я осознал, что я — как Владимир, когда понял, что культура — это нефть. Культура — это энергия. А я король культуры в последние 20 лет и продолжу быть им следующие две тысячи лет", — сказал рэпер.

Ведущие шоу отреагировали на заявление Уэста с иронией. Они несколько раз уточнили, действительно ли он считает себя похожим на российского лидера.

Ранее Лайф рассказывал, что Канье Уэст выставил свой автопарк на аукцион. В продаже появилось шесть автомобилей рэпера, и все они марки Ford.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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