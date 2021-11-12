Рэпер Канье Уэст похвастался сходством с Путиным

Американский рэпер Канье Уэст сравнил себя с Владимиром Путиным. Об этом он заявил в выпуске видеоподкаста Revolt. Музыкант считает, что имеет такое же влияние на современную культуру, какое есть у президента России в мировой политике.

"Я осознал, что я — как Владимир, когда понял, что культура — это нефть. Культура — это энергия. А я король культуры в последние 20 лет и продолжу быть им следующие две тысячи лет", — сказал рэпер.

Ведущие шоу отреагировали на заявление Уэста с иронией. Они несколько раз уточнили, действительно ли он считает себя похожим на российского лидера.