Россиянка пять лет покрывала мужа, домогавшегося падчерицы

Житель Самарской области на протяжении пяти лет домогался своей 16-летней падчерицы, а мать девочки отговаривала её подавать заявление из-за сильной любви к мужчине. В итоге подростка всё же уговорили родственники, сообщает телеграм-канал SHOT.

Полицейским пострадавшая рассказала, что всё происходило регулярно последние пять лет, а 38-летний мужчина угрожал ей расправой. Также тракторист Владимир иногда бил приёмную дочь на людях, но в моментах наедине шлёпал по пятой точке и насильно обнимал.

По словам тёти девочки, по ребёнку было заметно — девочка напугана, однако мать всё игнорировала. Она молила дочь не обращаться к правоохранителям, хотя бы ради сводной сестры. Однако другие родственники уговорили её.

Сейчас мужчина задержан и утверждает, что всё было по обоюдному согласию. При этом следствие насчитывает около 170 эпизодов в деле. Также идёт проверка на причастность мужчины к аналогичному преступлению в отношении соседского ребёнка. Пострадавшая девочка теперь живёт с тётей.