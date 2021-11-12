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Россиянка пять лет покрывала мужа, домогавшегося падчерицы

Обратиться в полицию подростка уговорили родственники. Сейчас подозреваемый задержан, следователи насчитали около 170 эпизодов в деле.

12 ноября, 15:39
<p>Подозреваемый Виктор. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/32061" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram-канал SHOT</a></p>

Подозреваемый Виктор. Фото © Telegram-канал SHOT

Житель Самарской области на протяжении пяти лет домогался своей 16-летней падчерицы, а мать девочки отговаривала её подавать заявление из-за сильной любви к мужчине. В итоге подростка всё же уговорили родственники, сообщает телеграм-канал SHOT.

Полицейским пострадавшая рассказала, что всё происходило регулярно последние пять лет, а 38-летний мужчина угрожал ей расправой. Также тракторист Владимир иногда бил приёмную дочь на людях, но в моментах наедине шлёпал по пятой точке и насильно обнимал.

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По словам тёти девочки, по ребёнку было заметно — девочка напугана, однако мать всё игнорировала. Она молила дочь не обращаться к правоохранителям, хотя бы ради сводной сестры. Однако другие родственники уговорили её.

Сейчас мужчина задержан и утверждает, что всё было по обоюдному согласию. При этом следствие насчитывает около 170 эпизодов в деле. Также идёт проверка на причастность мужчины к аналогичному преступлению в отношении соседского ребёнка. Пострадавшая девочка теперь живёт с тётей.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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