НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Вышел первый тизер продолжения "Секса в большом городе"

События сериала развернутся спустя 20 лет после оригинала, а зрители увидят трёх знакомых героинь.

12 ноября, 15:47

Кадр видео © YouTube HBO Max

Стриминговый сервис HBO Max представил тизер продолжения культового сериала "Секс в большом городе" под названием "И просто так". Он опубликован на ютуб-канале.

Зрители увидят трёх героинь оригинального сериала — Кэрри Брэдшоу, Миранду Хоббс и Шарлотту Йорк, роли которых исполнили Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. Также в видео появились три новые героини.

"Вы готовы к этому?": Netflix опубликовала трейлер второго сезона "Ведьмака"

"Вы готовы к этому?": Netflix опубликовала трейлер второго сезона "Ведьмака"

Всего будет выпущено десять эпизодов, в которых расскажут о жизни спустя 20 лет после событий оригинала, также уже известен режиссёр первой серии — им стала Синтия Никсон.

Премьера состоится 9 декабря 2021 года на HBO Max и 10 декабря в российском сервисе "Амедиатека".

"Нечто во мне жаждет убивать и пить кровь": Вышел новый трейлер фильма ужасов "Морбиус" по комиксам Marvel с Джаредом Лето

"Нечто во мне жаждет убивать и пить кровь": Вышел новый трейлер фильма ужасов "Морбиус" по комиксам Marvel с Джаредом Лето

Ранее Лайф рассказывал о первом тизере приквела "Игры престолов". События в "Доме дракона" разворачиваются за 200 лет до тех, что демонстрировались в известном сериале.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1