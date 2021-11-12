Вышел первый тизер продолжения "Секса в большом городе"
События сериала развернутся спустя 20 лет после оригинала, а зрители увидят трёх знакомых героинь.
Кадр видео © YouTube HBO Max
Стриминговый сервис HBO Max представил тизер продолжения культового сериала "Секс в большом городе" под названием "И просто так". Он опубликован на ютуб-канале.
Зрители увидят трёх героинь оригинального сериала — Кэрри Брэдшоу, Миранду Хоббс и Шарлотту Йорк, роли которых исполнили Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. Также в видео появились три новые героини.
Всего будет выпущено десять эпизодов, в которых расскажут о жизни спустя 20 лет после событий оригинала, также уже известен режиссёр первой серии — им стала Синтия Никсон.
Премьера состоится 9 декабря 2021 года на HBO Max и 10 декабря в российском сервисе "Амедиатека".
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