Кириенко дал положительную оценку кадровой системе управленцев в России
Она построена так, чтобы человек попробовал себя в промышленности, его забрали и дали возможность поработать на муниципальном, региональном уровне, пояснил замруководителя Администрации Президента.
Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко считает хорошей систему подготовки управленческих кадров в России. На встрече с участниками финала Всероссийского конкурса "Большая перемена", проходящем в Международном детском центре "Артек", он отметил, что с её помощью губернаторы могут получить опыт в промышленности, бизнесе и сельском хозяйстве.
Кириенко указал, что в советское время, когда он проводил свою первую школу обучения, считалось, что квалифицированный управленец должен обязательно попробовать всё.
"Вот хорошая система, которая сейчас: то, что сейчас президент последовательно развивает кадровый резерв. Она (система. — Прим. Лайфа) построена на том, что человек поработал в промышленности, его забрали и дали возможность поработать на муниципальном, региональном уровне", — заявил государственный деятель.
Он объяснил, что потом есть возможность пойти в бизнес или промышленность на более высокий уровень, после чего следует поработать в федеральном министерстве или ведомстве, набравшись опыта. И только в конечном итоге человек может приехать в регион и стать губернатором или мэром, заключил Кириенко.
При этом замруководителя АП считает, что претенденту на управленческую должность будет особенно сложно в госуправлении, если он не знает, как работает промышленность, сельское хозяйство или бизнес.
Ранее Лайф сообщал, что Кириенко и Сергей Кравцов открыли мультимедийный кабинет Российского движения школьников в "Артеке". Он представляет из себя дизайнерское арт-пространство, украшенное портретами выдающихся личностей. Там ребята могут заниматься не только творчеством, но и обсуждением всех насущных задач.
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