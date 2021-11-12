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Кириенко дал положительную оценку кадровой системе управленцев в России

Она построена так, чтобы человек попробовал себя в промышленности, его забрали и дали возможность поработать на муниципальном, региональном уровне, пояснил замруководителя Администрации Президента.

12 ноября, 16:14
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко считает хорошей систему подготовки управленческих кадров в России. На встрече с участниками финала Всероссийского конкурса "Большая перемена", проходящем в Международном детском центре "Артек", он отметил, что с её помощью губернаторы могут получить опыт в промышленности, бизнесе и сельском хозяйстве.

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Кириенко указал, что в советское время, когда он проводил свою первую школу обучения, считалось, что квалифицированный управленец должен обязательно попробовать всё.

"Вот хорошая система, которая сейчас: то, что сейчас президент последовательно развивает кадровый резерв. Она (система. — Прим. Лайфа) построена на том, что человек поработал в промышленности, его забрали и дали возможность поработать на муниципальном, региональном уровне", — заявил государственный деятель.

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Он объяснил, что потом есть возможность пойти в бизнес или промышленность на более высокий уровень, после чего следует поработать в федеральном министерстве или ведомстве, набравшись опыта. И только в конечном итоге человек может приехать в регион и стать губернатором или мэром, заключил Кириенко.

При этом замруководителя АП считает, что претенденту на управленческую должность будет особенно сложно в госуправлении, если он не знает, как работает промышленность, сельское хозяйство или бизнес.

Ранее Лайф сообщал, что Кириенко и Сергей Кравцов открыли мультимедийный кабинет Российского движения школьников в "Артеке". Он представляет из себя дизайнерское арт-пространство, украшенное портретами выдающихся личностей. Там ребята могут заниматься не только творчеством, но и обсуждением всех насущных задач.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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