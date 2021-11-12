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Песков сообщил Лайфу, что привился вакциной "Спутник лайт" и получил QR-код

Пресс-секретарь президента прокомментировал законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте.

12 ноября, 16:34

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото © Kremlin

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с Лайфом прокомментировал внесённые в Государственную думу законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Он рассказал, что сам сделал прививку и уже получил QR-код.

"Сначала предстоит экспертная работа над этим законопроектом. Я уже привился и получил код", — сообщил представитель Кремля.

По словам Пескова, он выбрал препарат "Спутник лайт".

Напомним, что пресс-секретарь президента перенёс ковид в мае 2020 года. Позднее он рассказал, что, по его ощущениям, заболевание, вызванное коронавирусом, можно сравнить с гриппом. Песков также отмечал, что у него вплоть до конца октября сохранялся достаточно высокий уровень антител, чтобы прививаться.

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О том, что Правительство России внесло в Государственную думу законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте, стало известно в пятницу. Эта мера не коснётся аптек, продуктовых магазинов и точек, реализующих товары первой необходимости.

Авторы
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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