Песков сообщил Лайфу, что привился вакциной "Спутник лайт" и получил QR-код
Пресс-секретарь президента прокомментировал законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото © Kremlin
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с Лайфом прокомментировал внесённые в Государственную думу законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Он рассказал, что сам сделал прививку и уже получил QR-код.
"Сначала предстоит экспертная работа над этим законопроектом. Я уже привился и получил код", — сообщил представитель Кремля.
По словам Пескова, он выбрал препарат "Спутник лайт".
Напомним, что пресс-секретарь президента перенёс ковид в мае 2020 года. Позднее он рассказал, что, по его ощущениям, заболевание, вызванное коронавирусом, можно сравнить с гриппом. Песков также отмечал, что у него вплоть до конца октября сохранялся достаточно высокий уровень антител, чтобы прививаться.
О том, что Правительство России внесло в Государственную думу законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте, стало известно в пятницу. Эта мера не коснётся аптек, продуктовых магазинов и точек, реализующих товары первой необходимости.
Комментариев: 0