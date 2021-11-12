Песков сообщил Лайфу, что привился вакциной "Спутник лайт" и получил QR-код

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с Лайфом прокомментировал внесённые в Государственную думу законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Он рассказал, что сам сделал прививку и уже получил QR-код.

"Сначала предстоит экспертная работа над этим законопроектом. Я уже привился и получил код", — сообщил представитель Кремля.

По словам Пескова, он выбрал препарат "Спутник лайт".

Напомним, что пресс-секретарь президента перенёс ковид в мае 2020 года. Позднее он рассказал, что, по его ощущениям, заболевание, вызванное коронавирусом, можно сравнить с гриппом. Песков также отмечал, что у него вплоть до конца октября сохранялся достаточно высокий уровень антител, чтобы прививаться.