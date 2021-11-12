Минтранс разрабатывает схему проверки QR-кодов без задержки пассажиров

Министерство транспорта РФ разрабатывает схему проверки QR-кодов, при которой посадка пассажиров не будет задерживаться. Об этом заявил на брифинге глава ведомства Виталий Савельев.

Он уточнил, что министерство в этом вопросе сотрудничает в том числе и с авиакомпаниями.