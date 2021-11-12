Минтранс разрабатывает схему проверки QR-кодов без задержки пассажиров
В этом вопросе ведомство сотрудничает в том числе и с авиакомпаниями, уточнил Виталий Савельев.
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Министерство транспорта РФ разрабатывает схему проверки QR-кодов, при которой посадка пассажиров не будет задерживаться. Об этом заявил на брифинге глава ведомства Виталий Савельев.
Он уточнил, что министерство в этом вопросе сотрудничает в том числе и с авиакомпаниями.
"Мы сейчас отрабатываем технологию, как можно быстро, не сбивая ритма и логистики для пассажиров, проверять ту медицинскую документацию, которая будет предъявляться", — сказал Савельев.
Напомним, Правительство России внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Такая мера не будет распространена на посещение аптек, продуктовых магазинов и точек, реализующих товары первой необходимости. Также в кабмине рассказали, что определят дату, до которой на транспорт можно попасть с ПЦР-тестом вместо QR-кода. По словам Голиковой, эта система будет действовать до июня 2022 года.
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