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Минтранс разрабатывает схему проверки QR-кодов без задержки пассажиров

В этом вопросе ведомство сотрудничает в том числе и с авиакомпаниями, уточнил Виталий Савельев.

12 ноября, 17:01
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Министерство транспорта РФ разрабатывает схему проверки QR-кодов, при которой посадка пассажиров не будет задерживаться. Об этом заявил на брифинге глава ведомства Виталий Савельев.

Он уточнил, что министерство в этом вопросе сотрудничает в том числе и с авиакомпаниями.

"Мы сейчас отрабатываем технологию, как можно быстро, не сбивая ритма и логистики для пассажиров, проверять ту медицинскую документацию, которая будет предъявляться", — сказал Савельев.

QR-коды в России будут действовать до июня 2022 года, заявила Голикова

QR-коды в России будут действовать до июня 2022 года, заявила Голикова

Напомним, Правительство России внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Такая мера не будет распространена на посещение аптек, продуктовых магазинов и точек, реализующих товары первой необходимости. Также в кабмине рассказали, что определят дату, до которой на транспорт можно попасть с ПЦР-тестом вместо QR-кода. По словам Голиковой, эта система будет действовать до июня 2022 года.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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