Голикова предупредила медорганизации о риске потерять лицензии за задержку результатов ПЦР
В случае выявления нарушений лаборатории будут проверены уполномоченными федеральными органами власти и если факты будут подтверждены, их может ждать наказание, уточнила она.
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Медицинские организации в случае задержки предоставления результатов ПЦР-теста на ковид могут лишиться лицензии. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
На проходящем в Доме Правительства брифинге она уточнила, что в случае нарушений лаборатории могут быть проверены уполномоченными федеральными органами власти и если факты задержки результатов будут подтверждены, они могут потерять лицензии.
Напомним, Правительство России внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Такая мера не будет распространена на посещение аптек, продуктовых магазинов и точек, реализующих товары первой необходимости. Также в кабмине рассказали, что определят дату, до которой на транспорт можно попасть с ПЦР-тестом вместо QR-кода. По словам Голиковой, эта система будет действовать до июня 2022 года.
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