Голикова предупредила медорганизации о риске потерять лицензии за задержку результатов ПЦР

Медицинские организации в случае задержки предоставления результатов ПЦР-теста на ковид могут лишиться лицензии. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

На проходящем в Доме Правительства брифинге она уточнила, что в случае нарушений лаборатории могут быть проверены уполномоченными федеральными органами власти и если факты задержки результатов будут подтверждены, они могут потерять лицензии.