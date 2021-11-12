Шесть студентов-иностранцев пропали в Подмосковье после драки из-за девушки

Полиция ищет пропавших в подмосковном Пущине шестерых студентов из Шри-Ланки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД РФ по Московской области.

"В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения мужчин", — сообщили в ведомстве.

По информации МК, речь идёт об учащихся Пущинского государственного естественно-научного института (ПущГЕНИ). В вузе рассказали, что парни пропали после драки с соотечественниками, не студентами. Конфликт начался из-за девушки, сообщает источник издания. После потасовки шестеро студентов пропали. Сотрудники учебного заведения сами пытались найти их, но не смогли.

Все пропавшие приехали в Россию в августе или сентябре этого года и поступили на первый курс обучения ПущГЕНИ. Документы студентов были найдены в общежитии института, телефоны находятся вне зоны доступа. Информация с камер видеонаблюдения пока не дала никаких результатов. Полиция объявила всех шестерых студентов в розыск.