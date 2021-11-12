Голикова объяснила, как в МФЦ получить бумажный сертификат о вакцинации от ковида
В выписке, как указала вице-премьер, будут указаны фамилия, имя, отчество, QR-код и информация о сроке действия документа. Напомним, что электронный и бумажный варианты равноценны.
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Привитые от коронавирусной инфекции россияне смогут получить сертификат в бумажной форме. Для этого им необходимо написать заявление в МФЦ, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
По её словам, за документом смогут обратиться граждане, которые не являются пользователями портала "Госуслуги" или не имеют технической возможности самостоятельно распечатать сертификаты.
"Не раскрывая никаких персональных медицинских данных граждан, выписка будет выдаваться в многофункциональных центрах по заявлению гражданина в тех случаях, когда гражданин не зарегистрирован на Едином портале государственных услуг или живёт в отдалённой местности", — пояснила вице-премьер.
В выписке, которую отдают в МФЦ, как указала Голикова, будут указаны фамилия, имя, отчество, QR-код и информация о сроке действия документа. Напомним, что сертификат доступен всем, кто сделал прививку от CoViD-19, переболел коронавирусом или имеет медотвод от прививки. Добавим, что электронный и бумажный документы абсолютно равноценны.
Ранее стало известно, что уровень коллективного иммунитета к ковиду в России достиг 49%. Полный цикл вакцинации в стране уже проведён почти 58 миллионов раз, уточнили в оперштабе.
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