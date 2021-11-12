Голикова объяснила, как в МФЦ получить бумажный сертификат о вакцинации от ковида

Привитые от коронавирусной инфекции россияне смогут получить сертификат в бумажной форме. Для этого им необходимо написать заявление в МФЦ, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По её словам, за документом смогут обратиться граждане, которые не являются пользователями портала "Госуслуги" или не имеют технической возможности самостоятельно распечатать сертификаты.

"Не раскрывая никаких персональных медицинских данных граждан, выписка будет выдаваться в многофункциональных центрах по заявлению гражданина в тех случаях, когда гражданин не зарегистрирован на Едином портале государственных услуг или живёт в отдалённой местности", — пояснила вице-премьер.