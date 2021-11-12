В Минтрансе рассказали, что из 58 млн путешествующих россиян у 40 млн нет прививки
По состоянию на август 2021 года количество вакцинированных пассажиров самолётов и поездов не превысило 30%.
Фото © Агентство "Москва"/ Софья Сандурская
Не менее 70% среди постоянно путешествующих россиян не были привиты. Об этом сообщил на брифинге в правительстве министр транспорта Виталий Савельев. По его словам, всего за год с августа 2020 по август 2021 года услугами железнодорожного или воздушного транспорта воспользовалось 58 миллионов уникальных пассажиров. Из них вакцинацию прошло всего 18 миллионов.
"Мы запросили Минцифры, которые через "Госуслуги" нам показали, дали возможность совместить системы, посмотреть, сколько из этих 58 млн человек привитых пассажиров. Около 30%, это примерно 18 млн человек. То есть из 58 млн, если мы отнимем 18 млн, то есть 40 млн человек россиян, кто путешествует, — они не привиты", —проинформировал он.
Напомним, Правительство России внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Такая мера не будет распространена на посещение аптек, продуктовых магазинов и точек, реализующих товары первой необходимости. Также в кабмине рассказали, что определят дату, до которой на транспорт можно попасть с ПЦР-тестом вместо QR-кода. По словам Голиковой, эта система будет действовать до июня 2022 года.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург поддержал идею о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах, отметив, что "это будет великолепно".
Комментариев: 0