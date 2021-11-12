В Минтрансе рассказали, что из 58 млн путешествующих россиян у 40 млн нет прививки

Не менее 70% среди постоянно путешествующих россиян не были привиты. Об этом сообщил на брифинге в правительстве министр транспорта Виталий Савельев. По его словам, всего за год с августа 2020 по август 2021 года услугами железнодорожного или воздушного транспорта воспользовалось 58 миллионов уникальных пассажиров. Из них вакцинацию прошло всего 18 миллионов.

"Мы запросили Минцифры, которые через "Госуслуги" нам показали, дали возможность совместить системы, посмотреть, сколько из этих 58 млн человек привитых пассажиров. Около 30%, это примерно 18 млн человек. То есть из 58 млн, если мы отнимем 18 млн, то есть 40 млн человек россиян, кто путешествует, — они не привиты", —проинформировал он.