Авиакомпании обяжут аннулировать билет при выявлении поддельного QR-кода

При выявлении поддельного QR-кода или иных фальшивых документов, подтверждающих факт перенесённого CoViD-19, авиакомпании обязаны аннулировать билет пассажира в течение 48 часов после его покупки. Об этом сказано в законопроекте, внесённом кабмином в Госдуму РФ.

"В случае выявления перевозчиком недостоверных сведений или неразмещения пассажиром необходимых сведений, перевозчик обязан в одностороннем порядке расторгнуть договор воздушной перевозки пассажира в течение 48 часов после покупки билета, но не позднее чем за четыре часа до завершения регистрации на рейс", — говорится в документе.