Авиакомпании обяжут аннулировать билет при выявлении поддельного QR-кода
Однако это не должно произойти позднее чем за четыре часа до завершения регистрации на рейс, отмечается в новом законопроекте кабмина.
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При выявлении поддельного QR-кода или иных фальшивых документов, подтверждающих факт перенесённого CoViD-19, авиакомпании обязаны аннулировать билет пассажира в течение 48 часов после его покупки. Об этом сказано в законопроекте, внесённом кабмином в Госдуму РФ.
"В случае выявления перевозчиком недостоверных сведений или неразмещения пассажиром необходимых сведений, перевозчик обязан в одностороннем порядке расторгнуть договор воздушной перевозки пассажира в течение 48 часов после покупки билета, но не позднее чем за четыре часа до завершения регистрации на рейс", — говорится в документе.
Ранее Лайф сообщал, что Минтранс разрабатывает схему проверки QR-кодов без задержки пассажиров. В этом вопросе ведомство сотрудничает в том числе и с авиакомпаниями, уточнил Виталий Савельев.
Напомним, Правительство России внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Такая мера не будет распространена на посещение аптек, продуктовых магазинов и точек, реализующих товары первой необходимости. Также в кабмине рассказали, что определят дату, до которой на транспорт можно попасть с ПЦР-тестом вместо QR-кода. По словам Голиковой, эта система будет действовать до июня 2022 года.
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