Зарегистрирован первый российский инъекционный препарат для лечения ковида "Арепливир"

В России зарегистрировали первый отечественный инъекционный препарат для лечения коронавируса "Арепливир". Об этом сообщает компания-разработчик "Промомед".

"Первый отечественный внутривенный противовирусный препарат прямого действия "Арепливир" (фавипиравир) получил регистрационное удостоверение и уже до конца года поступит в стационары всех регионов", — приводит текст заявления пресс-службы компании ТАСС.

Отмечается, что этой разработкой компания ответила на острую потребность отечественного здравоохранения в госпитальных средствах терапии ковида.