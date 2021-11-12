Зарегистрирован первый российский инъекционный препарат для лечения ковида "Арепливир"
Этой разработкой компания ответила на острую потребность отечественного здравоохранения в госпитальных средствах терапии инфекции, заметили в пресс-службе.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Воронин
В России зарегистрировали первый отечественный инъекционный препарат для лечения коронавируса "Арепливир". Об этом сообщает компания-разработчик "Промомед".
"Первый отечественный внутривенный противовирусный препарат прямого действия "Арепливир" (фавипиравир) получил регистрационное удостоверение и уже до конца года поступит в стационары всех регионов", — приводит текст заявления пресс-службы компании ТАСС.
Отмечается, что этой разработкой компания ответила на острую потребность отечественного здравоохранения в госпитальных средствах терапии ковида.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о разработке в стране лекарства от ковида. При этом самым универсальным и лучшим способом защиты от ковида президент всё же назвал вакцинацию.
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