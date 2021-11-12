КГБ Белоруссии признал экстремистским частное информационное агентство — БелаПАН
Указывается, что группа граждан из числа сотрудников издания осуществляет экстремистскую деятельность.
Здание КГБ Белоруссии. Фото © Wikipedia
Белорусское информационное агентство (БелаПАН) внесено в список организаций, причастных к экстремистской деятельности. Решение принял КГБ Белоруссии.
В соответствующем перечне указывается, что группа граждан из числа сотрудников агентства осуществляет экстремистскую деятельность. Иные подробности не уточняются.
Ранее Лайф рассказывал, что YouTube заблокировал канал СК Белоруссии из-за санкций. Аккаунт был отключён в соответствии с правилами компании и не может быть восстановлен.
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