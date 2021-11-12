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КГБ Белоруссии признал экстремистским частное информационное агентство — БелаПАН

Указывается, что группа граждан из числа сотрудников издания осуществляет экстремистскую деятельность.

12 ноября, 17:35
<p>Здание КГБ Белоруссии. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Minsk_skaryny_ave_02.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Здание КГБ Белоруссии. Фото © Wikipedia

Белорусское информационное агентство (БелаПАН) внесено в список организаций, причастных к экстремистской деятельности. Решение принял КГБ Белоруссии.

В соответствующем перечне указывается, что группа граждан из числа сотрудников агентства осуществляет экстремистскую деятельность. Иные подробности не уточняются.

В Белоруссии признали экстремистскими интернет-ресурсы польского телеканала "Белсат"

В Белоруссии признали экстремистскими интернет-ресурсы польского телеканала "Белсат"

Ранее Лайф рассказывал, что YouTube заблокировал канал СК Белоруссии из-за санкций. Аккаунт был отключён в соответствии с правилами компании и не может быть восстановлен.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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