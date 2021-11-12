КГБ Белоруссии признал экстремистским частное информационное агентство — БелаПАН

В соответствующем перечне указывается, что группа граждан из числа сотрудников агентства осуществляет экстремистскую деятельность. Иные подробности не уточняются.

Ранее Лайф рассказывал, что YouTube заблокировал канал СК Белоруссии из-за санкций. Аккаунт был отключён в соответствии с правилами компании и не может быть восстановлен.